«Именно вместе дружим»: Олег Майами откровенно высказался об отношениях с Ольгой Бузовой

Олег Майами откровенно высказался об отношениях с Ольгой Бузовой и прокомментировал их публичный поцелуй.

Артисты записали совместный дуэт «Такси», который впервые исполнили на сцене на закрытой вечеринке артистки в честь восьмилетия музыкальной карьеры. Не сумев сдержать эмоции, Майами притянул к себе Бузову и поцеловал, после чего пара сделала заявление о романе.

Однако на одном из своих концертов Олег ввел публику в очередной раз в заблуждение. На этот раз он заявил, что они с певицей ни разу не обманули своих зрителей и что они давно вместе, однако лишь только как друзья. Кроме того, певец объяснил свой поцелуй тем, что ни у кого из них нет второй половинки. Подробности приводит Telegram-канал «Светские хроники».

«Слушайте, давайте честно, мы взрослые люди. Вот я вам скажу абсолютную правду... Мы очень давно с Олей вместе. Мы именно вместе дружим, поддерживаем друг друга. Мы иногда целуемся, потому что ни у нее, ни у меня не с кем целоваться. Мы есть друг у друга, как плечо надежное, так же и губы надежные», — заявил Олег на одном из выступлений.

После такого откровения поклонники артистов еще больше запутались, так как никто не понимает, где же истинная правда: каждый раз артисты преподносят новую информацию. Только, в отличие от Майами, Бузова в последний раз представила его как своего возлюбленного.

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