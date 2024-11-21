«Теперь на все смотрю по-другому»: Ольга Бузова раскрыла подробности предстоящей свадьбы

38-летняя Ольга Бузова заявила, что примеряла свадебное платье для роли в кино. Об этом сообщает StarHit.

В Сети появилось фото с Ольгой Бузовой из свадебного салона. После публикации снимков все стали обсуждать свадьбу певицы с Олегом Майами. Однако новость оказалось преждевременной. Бузова примерила белое платье ради роли в фильме «Равиоли Оли». В новинке кино артистка сыграет поп-диву, которая осталась с убыточным бизнесом.

«Я теперь на все смотрю по-другому. Как киноактриса! Через призму кинокамеры. И теперь кинокорм приобрел для меня особое значение. Он, безусловно, всегда был в моей жизни, потому что я 20 лет на телевидении — были и съемки, и клипы, и эпизоды. У меня есть свой вагончик, у меня есть райдер! Кинорайдер!» — рассказала Бузова.

Продюсер фильма отметила: несмотря на то, что Ольга только начинает путь в кино, она запросила большой гонорар.

«А у Бузовой бывает маленький гонорар? Торговались немного, не без этого!» — высказалась продюсер.

Ранее Майами заявил, что обсуждал общее будущее с решившей родить в 2025 году Бузовой. Подробности читайте в этой новости.