«Не терплю хамство!»: Олег Майами впервые высказался о конфликте с Александром Серовым

Рэпер Олег Кривиков, известный под псевдонимом Олег Майами, впервые прокомментировал конфликт с певцом Александром Серовым в эфире популярного телешоу.

«Не терплю хамство!» - написал в своем блоге предполагаемый возлюбленный поющей телеведущей Ольги Бузовой.

При этом Олега решила поддержать и сама артистка. Ольга оставила под его постом эмодзи в виде красного сердца.

Напомним, Серов стал участником программы, в которой соревнуются артисты разных поколений. Выйдя на сцену, он заявил, что не знает ни одного члена жюри. Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» внезапно спросил у Олега Майами, кто он такой и почему сидит в судейском кресле. При этом Майами решил перевести разговор в шутку и заявил, что он стоматолог, которого пригласили оценить зубы звезд.

Пользователи Сети поддержали Олега, отметив, что он правильно сделал, что сгладил конфликтную ситуацию.

«Не роняя чувство собственного достоинства, чужое хамство перевели в шутку. Браво!»; «молодой парень оказался мудрее пожилого мужчины»; «Серову тяжело осознать, что его песенка спета», - отметили комментаторы.

Ранее Олег Майами назвал Ольгу Бузову своей девушкой и вновь публично поцеловал ее. Артистка, в свою очередь, призналась, что влюблена.