«Именно эту модель»: Павел Мамаев подарил жене машину за 30 млн рублей после выписки из роддома

Павел Мамаев подарил жене автомобиль после выписки из роддома.

На днях в семье футболиста произошло радостное событие в виде пополнения. Его супруга Надежда Санько родила ему сына, которого назвали в честь отца. Девушка осуществила свое главное желание, связанное с большой крепкой семьей: она никогда не скрывала того факта, что хочет быть мамой сыновей.

После выписки Павел решил устроить сюрприз супруге и поблагодарить за новорожденного малыша. Мамаев купил Санько автомобиль Mercedes G-class, стоимость которого составляет более 30 миллионов рублей. Девушка спустилась по просьбе мужа на парковку и увидела там большой джип своей мечты.

«Только приехали из роддома... А тут это! Я была уверена, что подарок на рождение сына — это загородный дом, который строится, да и мы никогда не можем делать сюрпризы, всегда проговариваемся заранее. Но тут он законспирировался, сам искал, подстроил к дате, чтобы успели доставить именно эту модель, а их всего 1500 в мире», — рассказала Надежда у себя в блоге.

Ранее мы писали о том, что жена Павла Мамаева рассказала, как прошли вторые роды.

Также сообщалось, что Алана Мамаева рассказала об отношениях экс-мужа с детьми.