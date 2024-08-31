«Паша герой»: жена Мамаева рассказала, как прошли вторые роды

На днях 35-летний футболист Павел Мамаев стал отцом в третий раз — его супруга Надежда родила сына. Жена спортсмена призналась, что он видел весь процесс появления малыша на свет вопреки ее запрету.

Второй сын супругов родился при помощи кесарева сечения. Павел видел весь процесс, хотя Надежда запретила ему присутствовать на родах.

«Паша, конечно, тоже герой! На вторых родах присутствует, а в этот раз вообще видел все, весь процесс и в шоке, через что проходит женщина», — рассказала жена футболиста в социальных сетях.

Мамаев зашел в операционную, когда супруге ввели наркоз. Помимо эпидуральной анестезии, ей потребовалась седация для успокоения.

Надежда думает, что их второй сын будет похож на отца. Но, чтобы точно установить сходство должно пройти хотя бы пару месяцев, отметила супруга футболиста.

Пока новоиспеченная мама наслаждается заботами о малыше и публикует снимки, на которых прижимает его к груди.

Новости о том, что Мамаева беременна, появились весной этого года. Пара рассказала о скором пополнении в семье, а вскоре устроила гендер-пати. Однако пол малыша они не раскрыли. Надежда признавалась, что для нее совершенно не важно, кто у них будет, главное, чтобы ребенок был здоров.

Это второй общий ребенок Павла и Надежды. Первого женщина родила летом 2022 года. Также у нее есть сын Абдуллах. А у Мамаева — дочь Алиса от экс-супруги.

Ранее бывшая жена футболиста Алана Мамаева рассказала об отношениях бывшего супруга с детьми.