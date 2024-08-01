«Он для них чужой человек»: Мамаева рассказала об отношениях экс-мужа с детьми

Российская модель Алана Мамаева рассказала об отношениях бывшего супруга, футболиста Павла Мамаева, с детьми. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

Как призналась модель, спортсмен уже давно не поддерживает связь с детьми.

«Он для них уже давно чужой человек, к сожалению», — поделилась Мамаева.

Напомним, Алана Мамаева воспитывает двух детей. Первый ребенок модели Алекс родился от кикбоксера Александра Липового, а дочь Алиса появилась на свет от футболиста Павла Мамаева.

Модель прославилась после развода с Мамаевым. Они разошлись из-за измен спортсмена. Женщина обвиняла бывшего супруга, что он финансово не поддерживает их общую дочь. Меньше чем через год после разрыва Павел Мамаев вступил в брак с блогершей Надеждой Санько. В 2022 году у них родился ребенок — сын Тимофей. 12 мая звездные супруги, что ждут второго ребенка.

В апреле 2022 года Мамаев выиграл суд у бывшей жены. Он добился снижения процентов алиментов. Футболист должен был отдавать на содержание дочери треть своей заработной платы, однако сумма была сокращена вдвое. По словам модели, спортсмен выплачивает 11 095 рублей в месяц за алименты.

Ранее Алана Мамаева рассказала, что издевалась над бывшими мужьями.