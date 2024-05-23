«Имеет полное право»: Катя Лель назвала Аллу Пугачеву легендарной

Катя Лель назвала Аллу Пугачеву легендой и заявила, что она имеет право делать все. Об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru.

Исполнительница хита «Мой мармеладный» призналась, что еще не слышала новую песню артистки, которую она выпустила под названием «Ложный стыд». Катя порассуждала о том, почему бросившая сцену Пугачеву сейчас презентует свои композиции. По мнению Лель, Алла Борисовна может делать все, что захочет.

«Алла Борисовна — гениальная женщина, певица всей нашей страны. Это легенда, это даже не обсуждается. Поэтому [пусть выпускает], что она хочет и когда она хочет, она имеет полное право, — высказалась певица.

Напомним, что Пугачева должна была выпустить песню раньше, но объявила о задержке. В итоге композиция вышла через неделю. Над треком работал известный поэт Михаил Гуцериев, которые писал строки для многих звезд российского шоу-бизнеса.

Ранее мы писали о том, что Юрий Лоза отказался слушать Аллу Пугачеву. По мнению музыканта, новое творчество Пугачевой вызывает вопросы из-за малоизвестных авторов музыки. Также он заявил, что спустя годы артистка сильно изменилась — как внешне, так и внутренне.

Также стало известно о том, как себя чувствует актриса Светлана Немоляева. СМИ сообщали, что она находится в тяжелом состоянии. Звезда вышла на связь с журналистами и рассказала, что с ней происходит на самом деле.