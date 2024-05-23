«Женщина с другим голосом»: Юрий Лоза отказался слушать Аллу Пугачеву

Музыкант Юрий Лоза заявил, что не будет слушать новые песни Аллы Пугачевой. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Как и музыкальный критик Сергей Соседов, певец Юрий Лоза отказался слушать новую песню Аллы Пугачевой «Ложный стыд». Трек появился на днях на официальном YouTube-канале певицы.

По мнению Лозы, новое творчество Пугачевой вызывает вопросы из-за малоизвестных авторов музыки.

«Сейчас у Аллы Борисовны нет таких авторов, как Александр Зацепин, Раймонд Паулс, Леонид Дербенев или Илья Резник. Она сотрудничает непонятно с кем. Но я не буду слушать песню, написанную людьми, которых я не знаю», — объяснил он.

Автор хита «Плот» также рассказал, что спустя годы Пугачева сильно изменилась — как внешне, так и внутренне.

«Пугачева — это уже немножко другая женщина. Не та женщина, которая поет и которую мы знали как исполнительницу „Арлекино“. Это женщина с другим лицом, с другим голосом, с другим репертуаром и местом жительства», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Пугачева и Ротару конфликтовали из-за гонораров.