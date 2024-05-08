Илзе Лиепа вместе с дочерью решила подать в суд на бывшего мужа

Народная артиста России, балерина Илзе Лиепа подала иск в Замоскворецкий суд к своему экс-супругу, предпринимателю Владимиру Паулюсу. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, делу присвоили категорию «иные, возникающие из семейных отношений».

Стоит отметить, что это уже не первое судебное разбирательство с бывших супругов Помимо собственно дела о разводе Лиепа и Паулюс занимались разделом общего имущества. Вдобавок бизнесмен заручился поддержкой Фемиды, чтобы получать регулярные свидания с дочерью, а танцовщица добивалась разрешения на вывоз девочки за границу.

В настоящий момент иск не принят к рассмотрению, вследствие чего суть претензий неизвестна.

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