«У меня старый телефон»: Ольга Бузова сообщила о вынужденной экономии

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о вынужденной экономии. Ее слова приводит Kp.ru.

Как призналась звезда, сейчас она совершает покупки обдуманно и по возможности старается экономить. В частности, артистка не стремится приобрести последнюю модель смартфона или другую дорогую побрякушку.

«У меня старый телефон, пока он не глючит, я буду с ним ходить. Потому что 200 тысяч рублей я лучше потрачу на новые треки. Давайте не будем забывать, в какой ситуации мы сейчас находимся. Те контракты и заработки, которые были в 2015 - 2018 годах, не сравнятся с теми, что есть сейчас», - поделилась исполнительница.

Бузова подчеркнула, что радуется каждой копеечке, которую получает за свою деятельность. Она добавила, что ей важно, чтобы и ее избранник достойно зарабатывал.

«Я могу сейчас говорить: мне важно, чтобы мужчина хорошо зарабатывал. А в итоге влюбишься, и становится все равно...», - заключила она.

Ранее Ольга Бузова сделала признание о начале карьеры на ТВ.