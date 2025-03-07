«Если он увидит – это капец»: Алсу раскрыла неприятную правду о бывшем муже

Певица Алсу рассказала о своем бывшем муже. По ее словам, бизнесмен Ян Абрамов очень мстительный человек.

В 2024 году артистка развелась с супругом с большим скандалом. По слухам, причиной расставания стали измены предпринимателя, однако Абрамов лично не подтверждал эту информацию. Разбирательства экс-возлюбленных все еще продолжаются — они делят совместно нажитое имущество. Но Алсу уже начала возвращаться в обычной жизни. Она посещает светские мероприятия, участвует в ТВ-шоу и дает интервью.

Недавно она стала гостьей проекта «Шоу Воли» на ТНТ. В беседе с ведущими Алсу подшутила над бывшим мужем.

«Полная глупость — выбирать мужчину по внешним данным. Когда я была маленькая, мама мне говорила: „Алсу, доченька, мужа надо выбирать, чтобы был чуть краше обезьяны“. Короче, не должен быть красивым», — отметила певица.

Илья Соболев посмеялся, что именно так Алсу выбрала экс-супруга. Но артистка сразу предупредила — так с Яном шутить не стоит.

«Смотри, оборачивайся. Если он увидит — это капец!» — рассказала вокалистка.

Ранее Алсу добилась ареста части имущества Яна Абрамова.