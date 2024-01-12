Илья Авербух сообщил, что хочет привлечь Романа Костомарова к тренерской работе. Об этом информирует издание ТАСС.

В 2023 году стало известно о госпитализации Романа. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес кому и ампутацию конечностей. Несмотря на это, Костомаров не пал духом: он встал на протезы и вновь вернулся на лед. В беседе с журналистами его близкий друг сообщил, что хочет видеть Романа в качестве тренера.

Илья Авербух владеет спортивными школами «Наследие». По словам хореографа, он бы хотел, чтобы Костомаров стал главным тренером. Илья считает, что его приятель сможет замотивировать начинающих фигуристов.

«У Ромы большой внутренний и творческий потенциал. Мы проговаривали с ним возможность того, что он вольется в наш коллектив с точки зрения постановок программ», — высказался Авербух.

Илья добавил, что у него много идей по совместной работе с Романом.

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