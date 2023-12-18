Татьяна Навка и перенесший ампутацию Костомаров исполнили «Кармен» спустя 18 лет

Татьяна Навка и перенесший ампутацию Роман Костомаров исполнили «Кармен» спустя 18 лет. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве состоялось шоу, посвященное юбилею Ильи Авербуха. В представлении принял участие перенесший ампутацию Роман Костомаров. Во время дневного показа он и Оксана Домнина исполнили трогательный номер о любви. Вечером фигурист вышел на лед вместе с Татьяной Навкой, с которой он завоевал золото Турина.

Спустя 18 лет спортсмены исполнили «Кармен» — программу, вошедшую в золотой фонд фигурного катания. После завершения номера Татьяна трогательно обратилась к партнеру.

«Я, честно говоря, думала, что он выйдет на лед, но чтобы так быстро… Рома выиграл не только ту Олимпиаду, но и все Олимпиады на свете», — высказалась Навка.

Также фигуристка добавила, что Романом гордится не только она, но и вся страна. В конце своего высказывания Татьяна в шутку заявила: «Мы, кстати, не верили, что влезем в эти костюмы спустя 18 лет».

Ранее 46-летний фигурист Роман Костомаров признался, что горько плакал после ампутаций. Подробности смотрите в этой статье.