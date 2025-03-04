Певец Филипп Киркоров вышел в свет с сумкой от Louis Vuitton за 690 тысяч рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

В Москве состоялась премия «Виктория», которую посетили многие звезды, в том числе и Киркоров. Для выхода в свет артист выбрал блестящий серый костюм и черные ботинки. Его образ дополнили многочисленные кольца, а также редкая сумка от Louis Vuitton в виде первой буквы имени. По информации источника, стоимость такого аксессуара составляет 690 тысяч рублей.

«Филипп Киркоров, как всегда, остался верен себе — эффектная сумка в виде первой буквы имени артиста за 690 тысяч рублей, серый костюм, усыпанный пайетками, для него, пожалуй, выглядит даже слишком скромно. Но кто, если не он, может так органично вписаться в сияние и блеск?» — пишет источник.

Как выяснилось, артист приобрел сразу 4 эксклюзивных сумки в виде букв F, K, M, A.

«F – Филипп, K – Киркоров, чтобы никто не забыл, как меня зовут, М – Мартин, А – Алла», — рассказал он Клео.ру.

Отметим, Филипп является постоянным покупателем бренда. В прошлом году певец выходил в свет с эксклюзивным чемоданом Louis Vuitton.

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