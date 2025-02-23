«Бесконечно красивый человек»: Илья Авербух сделал заявление о теще, которая старше его на 4 года

Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух счастлив в браке с актрисой Лизой Арзамасовой, несмотря на 22-летнюю разницу в возрасте. В личном блоге он обратился к теще и публично поздравил ее с днем рождения.

Он опубликовал снимок жены и Юлии Арзамасовой, которая выглядела скорее, как старшая сестра собственной дочери. Стоит отметить, что мама Лизы всего на четыре года старше Авербуха.

«Юленька, ты бесконечно красивый человек... Я очень благодарен тебе за Лизу! Ты смогла воспитать талантливого и светлого человека. Сделать такое способен лишь человек, сам обладающий этими качествами. Красоты, любви, удачи и всего того, что каждый из нас способен пожелать друг другу. Всегда с любовью и уважением! С днем рождения!» — написал Авербух.

Лиза вместе с матерью улетела на отдых во Владивосток. Детей она оставила дома с Авербухом. Актриса также рассказывала в личном блоге, что их рейс в Москву перенесли на 12 часов, поэтому она с радостью посвятила еще один день маме.

Напомним, Арзамасова и Авербух поженились в 2020 году. Летом 2021 года у них родился первенец Лев. Для фигуриста он стал уже вторым сыном, так как у него есть ребенок от первого брака. В 2024 году Лиза подарила мужу дочь Лию.

Ранее Елизавета Арзамасова рассказала поклонникам, что уехала из России. Они с мужем Ильей Авербухом решили устроить романтические выходные без детей. Звезда «Папиных дочек» опубликовала фото, на котором позировала на пляже. Она впервые решила выбраться к океану после рождения дочери.