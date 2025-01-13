«Их ты разыскиваешь: друг Тиммы рассказал, зачем Седокова улетела в Майами

Певица Анна Седокова после смерти своего мужа Яниса Тиммы летала в Майами, чтобы привезти оттуда свои дорогие украшения и одежду. Именно такое предположение сделал друг погибшего баскетболиста Гатис Лининьш.

Вокруг самоубийства Тиммы и роли Седоковой в нем в последнее время строится множество теорий — некоторые пользователи Сети и публичные деятели открыто обвиняют певицу в доведении спортсмена до суицида. Когда стало известно о смерти Тиммы, Седокова попала в больницу с нервным срывом. Недавно выяснилось, что в начале января она ездила в Майами — по словам продюсера Сергея Дворцова, там она занималась общими с погибшим мужем счетами.

При этом близкие и друзья Тиммы уверена, что Седокова намерена завладеть его деньгами: в своих социальных сетях Лининьш напомнил, что именно баскетболист оплачивал ее безбедную и убыточную жизнь:

«Насколько я знаю, месяц твоего несостоявшегося бизнеса обходился Янису в 15−20 тысяч долларов. <…> Брендовая одежда, которую Янис чемоданами заказывал для тебя. Или дорогие украшения и обручальные кольца. После того, как бросила Яниса, их ты сейчас разыскиваешь в Майами?» — написал он.

Также Лининьш утверждает, что Тимма продал принадлежавшую ему элитную недвижимость в Латвии, чтобы воплотить мечту Седовой о жизни в США.

Ранее мы писали о том, что Седокова возвращается к выступлениям после самоубийства мужа.