Седокова возвращается на сцену после смерти Тиммы: сколько стоит ее выступление

Анна Седокова тяжело переживала самоубийство бывшего супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Звезда находилась в больнице с нервным срывом и отменила все концерты. Однако экс-солистка «ВИА Гра» уже возвращается к выступлениям после случившегося.

Исполнительница меньше, чем через месяц после кончины Яниса Тиммы начала принимать заказы на проведение частных и публичных мероприятий. 40-минутное выступление певицы обойдется в 1,5 млн рублей. При безналичной оплате нужно доплатить 10% сверху, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Седокова готова передвигаться по городу только с охраной, в гримерке должны быть бутылки элитного шампанского, коньяка и виски. Среди необычных требований райдера знаменитости — портрет Юлия Лозы. Представитель певицы утверждает, что у Анны есть личный портрет композитора, который она возит с собой. Но, на самом деле, этот пункт нужен для проверки внимания заказчиков.

Знаменитость штрафует на 150 тыс. рублей заказчиков, которые не предоставляют ей визажиста и парикмахера, и отказывается выходить на сцену, если не соблюден этот пункт.

Совместную съемку с Анной необходимо заранее обговаривать с ее PR-менеджером.

Ранее друг Тиммы Гатис Лининьш рассказал, что звезда изменяла Янису с известным футболистом. Подробнее читайте здесь.