Певица Анна Седокова тайно улетела из России после смерти Яниса Тиммы и лечения. Об этом сообщает Woman.ru.

Сестра Яниса Тиммы утверждает, что певица попыталась заполучить доступ к его счетам в США. Подобную информацию подтверждает и продюсер Сергей Дворцов. По его словам, Анна в начале января уезжала в Майами для урегулирования вопроса. При этом он уточнил, что у экс-супругов были общие счета.

«Я знаю точно, что она в начале января летала в Майами, у них были с Янисом совместные счета, она занималась этими вопросами», — высказался Дворцов.

Сергей добавил, что общался с Анной через ее представителей. По его словам, певица не знает о Марке Пугачеве, который открыто выступает против нее.

«Обсуждали в том числе волну негатива, которая пошла со стороны Марка Пугачева. Он из Америки всем пишет гадости и угрозы. Аня говорит, что понятия не имеет, кто это такой. Она не знала, что Янис с ним общался, что мужчина втерся к нему в доверие», — резюмировал Дворцов.

Напомним, узнав о смерти Яниса, певица попала в больницу с нервным срывом. Артистка до сих пор не комментирует ситуацию и не выходит на связь в соцсети.

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