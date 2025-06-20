Играли вместе на одной сцене: почему Олег Басилашвили не приехал на прощание с Теняковой

Олег Басилашвили не приехал на прощание с Натальей Теняковой по состоянию здоровья. Об этом сообщает The Voice.

20 июня в Москве простились с Натальей Теняковой. Траурную церемонию посетили родные и коллеги умершей. Однако 90-летний Басилашвили, который играл с Теняковой в спектакле «Ревизор», не смог приехать из Санкт-Петербурга в Москву по состоянию здоровья.

Несмотря на отсутствие, актер отправил прощальное письмо, которое зачитали на траурной церемонии. Басилашвили признался, что всегда восхищался красотой и талантом умершей.

«Дорогая Наташа, говорят, незаменимых нет. Но тебя никто не заменит. Помню, шли мы по Москве, и на тебя любовались прохожие. Восхищались. Красивая! Открытая! Ни одной темной мысли в голове», — сказано в обращении.

Напомним, тело умершей кремируют, а прах захоронят на Троекуровском кладбище в могиле с мужем.

Ранее сообщалось, что дочь актрисы Теняковой разрыдалась у гроба матери на церемонии прощания. Подробности читайте в этой новости.

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