Гроб утопал в цветах, единственная дочь рыдала: как прошла церемония прощания с актрисой Теняковой

20 июня в МХТ им. А. П. Чехова провожают в последний путь народную артистку России Наталью Тенякову. Единственная наследница звезды «Любовь и голуби» Дарья Юрская разрыдалась у гроба матери на церемонии прощания.

Дочь Теняковой и Сергея Юрского не смогла сдержать слез, когда подошла к утопающему в цветах гробу артистки. Наталью на траурной церемонии поддерживали ее сыновью Георгий и Алексей. Они находились рядом с матерью и принимали соболезнования от друзей и поклонников знаменитой бабушки, сообщает NEWS.ru.

Первым мужем артистки был театральный режиссер Лев Додин. В 1970 году Тенякова вступила в брак с российским актером Сергеем Юрским. Спустя три года у них родилась дочь Дарья. Со вторым супругом Наталья прожила 50 лет до самой его смерти.

Тенякова умерла 18 июня в возрасте 80 лет после остановки сердца. Самой известной ее ролью стала баба Шура в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

Напомним, Наталью Тенякову кремируют, а после похоронят в одной могиле с мужем – Сергеем Юрским на Троекуровском кладбище.