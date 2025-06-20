К гробу несут белые розы: в МХТ им. А.П. Чехова прощаются с актрисой Натальей Теняковой

В Москве прощаются с актрисой Натальей Теняковой. Гражданская панихида проходит в МХТ им. А. П. Чехова, где артистка проработала 36 лет. Как сообщает StarHit, одним из первых на траурное мероприятие приехал Константин Хабенский.

Актер, как и многие другие коллеги и близкие Натальи Максимовны, подошел к гробу с букетом белых роз. Он молча оставил цветы и перекрестился.

«Мне на какое-то время посчастливилось попасть в зону внимания Натальи Максимовны. Ее остроумия, острого слова, честности, порядочности, тембра и таланта. Конечно, все это я сохраню на всю жизнь. Хочу сказать огромное спасибо Наталье Максимовне за это внимание», - произнес речь Хабенский.

Желающих проводить артистку в последний путь запустили в зал 10:35. Они проходили через холл, в котором установили большой черно-белый портрет Натальи Максимовны. Все зеркала в театре завесили черной тканью. На прощании с Теняковой также замечены Павел Табаков, Вадим Верник, Игорь Золотовицкий и сотрудники МХТ.

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