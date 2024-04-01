Певец Игорь Николаев высказался о возвращении 72-летней Ирины Аллегровой на сцену. Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялась церемония вручения премии «Новое Радио AWARDS». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Николаев. За кулисами премии Игорь пообщался с журналистами и рассказал о сотрудничестве с Аллегровой.

По словам Николаева, их с Ириной связывают совместное творчество и воспоминания о прошлом, но на сегодняшний день знаменитости не общаются.

«Когда видимся, я нахожу ее в хорошей форме, в тонусе. У нас действительно много песен, много историй в жизни. Но это все наше прошлое, наше воспоминание», — высказался певец.

Также Игорь высказался о возможном возвращении коллеги на сцену. Николаев отметил, что не знает о планах Аллегровой.

«Я не знаю ее ощущения жизни. Только она может ответить на эти вопросы, только она знает, что у нее дальше будет в жизни», — резюмировал артист.

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