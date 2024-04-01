Игорь Николаев заговорил о состоянии здоровья после сложной операции на сердце

Композитор Игорь Николаев признался, что у него нет проблем со здоровьем после операции, проведенной осенью 2023 года. По словам артиста, у него все хорошо, поэтому он может спокойно выступать на сцене и гастролировать.

В прошлом году певец заставил сильно переживать своих фанатов, так как то и дело появлялись новости о его плохом самочувствии. К врачам Николаев был вынужден обратиться из-за болей в сердце. Чтобы помочь исполнителю и автору хита «Такси, такси», медики ему установили два стента, а затем провели коронарное шунтирование. Однако несмотря на сложность операций, уже вскоре после этого артист вернулся к работе.

Сам Игорь Николаев признался, что закончил реабилитацию так скоро, так как ему позволили специалисты. Его состояние было стабильным, и все показатели в норме. Спустя несколько месяцев он уже не жалуется ни на какие проблемы.

«Я себя сразу почувствовал намного лучше. И через три месяца после операции я уже поехал на гастроли. Доктора разрешили. Со здоровьем проблем сейчас нет вообще», - поделился композитор с Voice.

Ранее Игорь Николаев отреагировал на сообщения о разводе с Юлией Проскуряковой.