Певец Игорь Николаев вместе с женой появился на юбилее Иосифа Пригожина в трауре. Кадры с торжества опубликованы в Telegram-канале Селеба News.

2 апреля Пригожин отметил 55-летие. В честь этого события он устроил пышное торжество, на которое позвал коллег по шоу-бизнесу. Среди гостей были Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Примечательно, что для выхода в свет супруги выбрали наряды в стиле total black.

На Игоре была черная кожанка, рубашка, брюки и ботинки. Юлия отдала предпочтение черному платью, пиджаку и лодочкам.

Валерия и Иосиф выбрали светлую цветовую гамму. Певица надела розовый брючный костюм, а композитор — серые брюки и футболку.

Многие отметили, что Николаев и его жена выглядели траурно и совсем не празднично.

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