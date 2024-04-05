Елена Ханга предостерегла детей знаменитостей от участия в «Новой Фабрике звезд». Телеведущая поделилась мнением в эфире шоу «ОК на связи!».

Елена считает, что детям знаменитостей опасно принимать участие в ТВ-проектах. По мнению Ханги, телезрители необъективно их оценивают из-за отношения к родителям.

«Они обращают пристальное внимание и решают, хороший ребенок или плохой, не только по тому, как он исполняет песню, а потому, как относятся к его родителям», — заявила Елена.

Ханга убеждена, что негатив к знаменитым родителям сказывается на восприятии их детей. Вот почему она заявила: многие участники ТВ-шоу становятся заложниками образа «дети звезд». По мнению телеведущей, эта тенденция является нечестной.

Ранее Елена Ханга призналась, что ее критиковала во время съемок Валерия Гай Германика. По словам знаменитости, режиссер довольно грубо с ней разговаривала во время съемочного процесса. Подробности смотрите в этой новости.

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