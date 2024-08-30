Игорь Крутой рассказал о помощи 18-летнему певцу, у которого бабушка больна раком. Об этом сообщает NEWS.ru.

Игорь Крутой является членом жюри в проекте «Ты супер!». По словам композитора, у многих участников непростая судьба, и он каждому старается помочь. В качестве примера Крутой привел 18-летнего Ооржака Денберела, у которого бабушка тяжело болеет, а мать имеет судимость.

«Его мать в тюрьме до сих пор. Есть бабушка, которая его вырастила, у нее сейчас рак 4-й стадии. И я стараюсь помочь, чем могу. Это не значит, что я тяну его в ущерб другим. Но буду и дальше помогать по мере возможностей», — высказался музыкант.

Отметим, что Ооржак также принимал участие в «Новой волне». По итогам конкурса ему достался приз зрительских симпатий.

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