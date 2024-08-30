Директор Аллегровой высмеял новости об ее уходе со сцены: «Это такие глупости»

Накануне в СМИ появились новости об уходе Ирины Аллегровой со сцены. Директор знаменитости Владимир Квятковский высмеял эти слухи.

Квятковский заявил, что журналисты выдумали новости об уходе 72-летней исполнительницы хита «Императрица» со сцены.

«Это такие глупости, которые даже комментировать не хочется. Они [журналисты] сами придумали инфоповод, поэтому пусть теперь сами выпутываются из сложившейся ситуации», — рассказал директор народной артистки Абзацу.

Он подтвердил, что это просто слухи. По словам Квятковского, пресса в последнее время пишет много глупостей о звезде.

Напомним, Аллегрова якобы сообщила о завершении концертной деятельности за кулисами конкурса «Новая волна». Певица говорила коллегам, что очень устала и хочет уйти со сцены.

Ранее сообщалось, что выступление Аллегровой на корпоративе стоит 16,5 млн рублей. При этом певица требует, чтобы во время исполнения хитов «Младший лейтенант», «Фотографии 9 на 12» никто не снимал. Заведение при проведении корпоратива должно быть закрыто, а гости проходят строго по спискам.