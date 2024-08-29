«Он потерял родителей»: Игорь Крутой назвал причину нервного срыва Андрея Губина

Композитор Игорь Крутой на конкурсе «Новая волна» рассказал, что причиной нервного срыва певца Андрея Губина стала смерть родителей. Он также поделился подробностями, как познакомился и начинал работать с артистом.

Крутой увидел Губина на «Утренней звезде», узнал номер телефона и предложил встретиться. Дальше все хиты певца выпускал продюсерский центр композитора.

«Потом наступил момент, и... Сложно бывает совладать со славой, всякие изменения происходят. Потом он потерял родителей», - сообщил Крутой изданию NEWS.ru.

Решение сделать юбилейный концерт в этом году на «Новой волне» было принято за завтраком у Крутого дома – Губин не выдвигал никаких требований.

Ранее сообщалось, что певец прилетел в Сочи не один – он был с девушкой. На концерте она сидела не рядом с артистом, а в другом ряду. Губин говорит, что его избранница «красивая». Их отношения не самые простые: пара то расстается, то сходится снова.