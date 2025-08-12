Игорь Крутой раскрыл, от кого из звезд получил первый гонорар за песню

Игорь Крутой сообщил, что Алла Пугачева первой из звезд заплатила ему гонорар 5 тыс. долларов. Композитор вспомнил о сотрудничестве с певицей в эфире шоу FAMETIME TV.

По словам Игоря, Пугачева стала первой из звезд, кто заплатил ему гонорар. Композитор написал ей песню «Любовь, похожая на сон» для творческого вечера в Театре оперетты. Игорь признался, что создавал 18 вариантов композиции, пока не получил одобрение Пугачевой.

«В общем, было 18 вариантов этой песни, пока она не устроила Пугачеву. Я услышал, как она спела, и покрылся мурашками», — рассказал композитор.

За свою работу Игорь получил первый гонорар. По его воспоминаниям, Пугачева подарила ему плюшевого медведя с мешочком, в котором лежали деньги.

«Потом выяснилось, что там 5 тысяч долларов — Пугачева прислала. Хотя еще неизвестно, кто кому должен заплатить», — резюмировал он.

