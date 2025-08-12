«Напрягла меня и пошла дальше. Она свое не упустит»: Игорь Крутой обвинил Ирину Дубцову в неблагодарности

Игорь Крутой публично обвинил в неблагодарности Ирину Дубцову, получившую известность на «Фабрике звезд». В интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV композитор намекнул, что певица просто его использовала и, прославившись, «пошла дальше».

Ирина Дубцова обрела известность и признание публики после участия в реалити-шоу «Фабрика звезд-4» в 2004 году, где заняла первое место. Продюсером четвертого сезона проекта был Игорь Крутой, и именно он в том числе поспособствовал старту ее карьеры. Однако спустя годы музыкант раскрыл: не все наставники оказались благодарны ему за помощь на творческом пути. Лаура Джугелия поинтересовалась, не связано ли это с чувством обиды и неоправданными ожиданиями певицы.

«Нет, она напрягла меня, да пошла дальше. Дубцова своего не упустит, не переживай», — заявил Игорь Крутой.

Несмотря ни на что, композитор считает победу Ирины Дубцовой на «Фабрике звезд» заслуженной. По мнению Игоря Крутого, талант артистки оправдан, но он признался, что не одобряет некоторые ее «высказывания». При этом продюсер не стал раскрывать, что он имеет в виду.

«Ее выбрали. Ну и дальнейшая ее творческая жизнь показала, что это объективно. Я не совсем согласен с какими-то другими ее жестами, высказываниями. Но то, что она талантливый человек — это факт», — отметил артист.

Примечательно, что после проекта между знаменитостями никогда не было открытых конфликтов. Исполнительница хита «О нем» всегда с теплом отзывалась о бывшем наставнике и благодарила его «за все».

«Это же надо так, чтобы в одном человеке было всего сполна! Талант, доброта, чувство юмора, не побоюсь этого слова, красота — внутренняя и внешняя. Обожаю Вас, Игорь Яковлевич! Вы это знаете, но я повторюсь: обожаю! Спасибо Вам тысячу раз за все! Всегда улыбайтесь», — писала Ирина Дубцова в прошлый юбилей Игоря Крутого.

Ранее Игорь Крутой высмеял участника «Фабрики звезд-4» Антона Зацепина, заявившего, что победа Ирины Дубцовой на шоу была незаслуженной: «Он просто дурачок».