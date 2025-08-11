«Чувствовал грех на себе»: Игорь Крутой раскрыл правду об ушедшем со сцены Андрее Губине

Композитор Игорь Крутой признался, что в 2024 году пытался вернуть певца Андрея Губина на сцену, так как чувствовал за собой вину перед ним из-за шуточной песни, написанной совместно с Игорем Николаевым.

«Я еще морально какой-то чувствовал грех на себе, потому что в рамках моей четвертой „Фабрики звезд“ вышла песня „Ниже ростом только Губин“. Она его ударила, она его укусила», - признался Крутой в интервью Fametime TV.

Как оказалось, исполнитель хита «Мальчик бродяга» впал в депрессию, так как слова песни больно ударили по его самооценке.

По словам Крутого, в 2024 году он даже возил Губина по врачам, чтобы потом втянуть его в рабочий процесс, но все оказалось бесполезно.

«У меня не получилось. Мы к врачу съездили, пытались, но сложно это, сложно. Потом я даже хотел, чтобы он сел в жюри, пусть привыкал бы к этой атмосфере. Но пока не сложилось», - резюмировал композитор.

В этом году Андрея Губина среди гостей «Новой волны» не будет, так как Игорь Крутой не стал его приглашать. Как пояснил композитор, у Губина начались проблемы со здоровьем после смерти родителей и ухода популярности.

«Все в комплексе как-то сработало — он просто пропал», - заключил Крутой.

Напомним, Губин последние 15 лет почти не появляется на публике. В 2024 году он сделал исключение и присутствовал на фестивале «Новая волна» в Сочи. Звезды шоу-бизнеса исполняли хиты Андрея, однако сам он на сцену так и не вышел, но смотрел концерт из зрительного зала.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что Андрей Губин лукавит, когда говорит, что страдает от редкого неврологического заболевания. Артист продемонстрировал все феномены, свойственные одному тяжелому психиатрическому заболеванию: бред преследования, аффективные расстройства, галлюцинации, агрессия на журналистов.