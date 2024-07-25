Игнорировал три года: уехавший внук Пугачевой оставил в России долги

Внук Аллы Пугачевой оказался должен коммунальщикам за парковочное место в центре Москвы. По информации Telegram-канала Mash Никита Пресняков три года не думал об этом и накопил долг в размере 41 тыс. рублей.

По данным источника, звездный наследник с октября 2019 года по сентябрь 2022 года оставлял свой Lexus в Варсонофьевском переулке. Никита жил здесь до того, как уехал из страны. У певца есть роскошные апартаменты в доходном доме, построенном по заказу князя Оболенского-Нелединского. Оставляя свою машину, молодой человек не задумывался о том, что место платное. В итоге у него накопился долг в 41 222 рубля.

Отмечается, что в суд обратились ГБУ «Жилищник Мещанского района». 33-летний Пресняков не выходит на связь, и на звонки не отвечает.

На данный момент Никита живет вместе со своей женой Аленой на Манхэттене. Он строит карьеру в Нью-Йорке и снимает клипы для местных звезд.

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