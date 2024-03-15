«Иди потрогай меня за ногу!»: Алексей Панин* обратился к Кологривому

Известный актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ) высмеял скандальные заявления звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский журнал».

По мнению уехавшего из России актера, Кологривый не имеет права критиковать великих артистов.

«Угомоните этого мальчика несчастного. Он снялся в одном сериале, он позволяет себе хамские высказывания в адрес великих людей. Ты не актер. Вы [грязь] из-под ногтей. Какой-то Никита... Иди потрогай меня за ногу!», — поделился Панин*.

Актер также пожаловался, что граждане РФ искренне верят в талант звезды «Слова пацана», который Панин* считает переоцененным. Артист несколько раз обматерил своего коллегу по сцене и обратил внимание, что ему симпатизировали такие актеры, как Владимир Этуш и Вячеслав Шалевич, которые считаются известными профессионалами актерского мастерства.

Ранее актриса Ирина Безрукова призналась, что не согласна с критикой Никиты Кологривого в адрес умерших мэтров советского кино.

Также режиссер Сарик Андреасян заметил сходство Кологривого с молодым Василием Шукшиным.

*(признан иноагентом на территории РФ)