«Иди ко мне!»: Николай Басков публично заигрывает с разводящейся Алсу

Певец Николай Басков заигрывал с разводящейся Алсу на съемках шоу «Маска». Алсу и Николай снялись в передаче в честь юбилея Игоря Крутого.

Алсу вышла на сцену в костюме Пчелы и исполнила песню «Не могут жить в разлуке лебеди». Басков эмоционально отреагировал на номер, заявив, что исполнение Алсу стало для него «потрясением». К слову, с мнением Николая согласились и другие звездные гости.

После выступления ведущий предложил певице занять место в судейском кресле. Басков не сдержался и обратился к Алсу со словами: «Иди ко мне! Я выбираю тебя! Бедра не снимай только! Прямо в этих бедрах приходи».

Алсу с юмором заявила, что не поместится в объемном костюме в кресле и ушла в гримерку. Чуть позже она вернулась и заняла место рядом с Николаем.

Ранее адвокат Алсу высказался о сохранении брака певицы с Яном Абрамовым. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Алсу припомнила Филиппу Киркорову скандал с розовой кофточкой в эфире шоу.