«Не видим перспектив»: адвокат Алсу высказался о сохранении брака певицы с Абрамовым

Адвокат Алсу заявил, что пока не видит перспектив в сохранении брака певицы с ее мужем Яном Абрамовым. Громкий развод пары стал темой номер один и собирает вокруг себя много слухов. Защитник артистки дал комментарий 360.ru.

Юрист Андрей Крючков не стал рассказывать подробности бракоразводного процесса. Напомним, что в Савеловском районном суде Москвы началось слушание дела по разделу имущества певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

«Это пока вся информация. Подробности являются адвокатской тайной. Больше пока сообщать ничего не можем», — заявил правозащитник.

Крючкова спросили про сохранение брака знаменитостей.

«Это вопрос лично к супругам. Но, поскольку сейчас идут процессы, мы пока не видим перспектив», — добавил адвокат.

Напомним, что Алсу подала на развод с мужем в мае 2024 года. Звезда была счастлива с бизнесменом Яном Абрамовым 18 лет и родила от него троих детей – двух дочерей и сына. В июле она подала иск на раздел совместно нажитого имущества. По информации СМИ, бывшие возлюбленные будут делить квартиру в Лондоне, коттедж в Крыму, особняк на Рублевке и апартаменты в элитном жилом комплексе.

Ранее мы писали о том, что певица Алсу хочет забрать квартиру в небоскребе за 300 млн после развода. При этом ее муж очень хочет сохранить брак ради детей.