«Идеальная, хоть и голодная»: Наталья Штурм высказалась о своей пластике

58-летняя певица Наталья Штурм заявила, что не жалеет о пластических операциях. Артистка рассказала о последствиях пластики в соцсети.

Наталья Штурм наслаждается отдыхом на морском побережье. Знаменитость поделилась пляжным фото с пальмами, на котором она предстала в платье. Наряд Штурм подчеркнул ее стройную фигуру. Как выяснилось, Наталья достигла такого результата при помощи пластики.

«Почти год прошел с того дня, как я решилась на пластику. Очень довольна результатом. Теперь я идеальная, хоть и постоянно голодная», — высказалась знаменитость.

Известно, что в 2023 году она перенесла липосакцию и височный лифтинг.

Ранее певица Наталья Штурм призналась, что бывший муж хочет к ней вернуться. Подробности читайте в этой новости.

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