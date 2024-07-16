НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 16 июля 2024, 13:13
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«Идеальная, хоть и голодная»: Наталья Штурм высказалась о своей пластике

58-летняя певица Наталья Штурм заявила, что не жалеет о пластических операциях.
«Идеальная, хоть и голодная»: Наталья Штурм высказалась о своей пластике

© Starface.ru

58-летняя певица Наталья Штурм заявила, что не жалеет о пластических операциях. Артистка рассказала о последствиях пластики в соцсети.

Наталья Штурм наслаждается отдыхом на морском побережье. Знаменитость поделилась пляжным фото с пальмами, на котором она предстала в платье. Наряд Штурм подчеркнул ее стройную фигуру. Как выяснилось, Наталья достигла такого результата при помощи пластики.

«Почти год прошел с того дня, как я решилась на пластику. Очень довольна результатом. Теперь я идеальная, хоть и постоянно голодная», — высказалась знаменитость.

Известно, что в 2023 году она перенесла липосакцию и височный лифтинг.

Ранее певица Наталья Штурм призналась, что бывший муж хочет к ней вернуться. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что особенная дочь Ирины Хакамады Мария Сиротинская снялась для модного журнала.

Источник: Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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