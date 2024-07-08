Наталья Штурм намекнула, что бывший муж скучает по ней

Известная российская певица Наталья Штурм намекнула, что бывший супруг Игорь Павлов желает к ней вернуться. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Артистка поделилась с поклонниками скриншотом переписки с экс-мужем, в которой мужчина признается, что «скучает» и «ошибся». Сама звезда отказывается верить в искренность слов бывшего супруга.

«Врешь ты все. Я любви искала и не нашла – так буду жить свободной!», — написала исполнительница, добавив к тексту видео, как танцует в купальнике на курорте.

«А как же я? Мне тебя так не хватает», — отреагировал Павлов.

Штурм извинилась перед экс-супругом за слив переписки.

«Просто не удержалась в День семьи, любви и верности», — высказалась певица.

Напомним, Наталья Штурм была замужем за Игорем Павловым с 2003 по 2005 год. В их браке родился сын Арсений. Исполнительница рассталась с мужем из-за домашнего насилия. В состоянии алкогольного опьянения мужчина бил артистку до переломов.

Ранее Штурм высказалась о суде Павла Прилучного и Агаты Муцениеце из-за детей.