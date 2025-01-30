Ида Галич раскрыла, откуда у нее «мамино» меховое кожаное пальто

Телеведущая Ида Галич, недавно взорвавшая соцсети новостями о своей беременности, рассказала, откуда у нее кожаный тренч с мехом, в котором она появилась на Неделе моды в Париже. По словам Иды, этот предмет гардероба ей приобрел жених.

«Изюминкой этого образа стало „мамино“ кожаное пальто из 90х, которое купил мне мой жених на винтажном рынке Я от него просто в восторге. И от пальто тоже», — написала телеведущая в своем Telegram-канале.

Галич также отметила, что поездкой во Францию осталась очень довольна. На показах она встретилась со многими знаменитостями, в том числе и с легендарным дизайнером Риком Оуэнсом. После посещения всех модных мероприятий, как она сообщила, у нее остался один план — «объесться круассанами и увидеть Париж».

Ранее мы писали о том, что новый образ телеведущей высмеяла блогер Настя Ивлеева — она отпустила шпильку в адрес прически Галич.