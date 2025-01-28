33-летняя блогерша Настя Ивлеева высмеяла новый имидж экс-подруги Иды Галич
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33-летняя блогерша Настя Ивлеева высмеяла новый имидж экс-подруги Иды Галич. Настя «подколола» Иду в личном блоге.
В начале 2025 года Ивлеева заинтриговала подписчиков сменой имиджа, показав фото с блондинистым цветом волос. Как выяснилось, Настя захотела привлечь внимание подписчиков. На самом деле она по-прежнему шатенка. Зато ее экс-подруга Ида Галич действительно решилась на перемены, сделав короткую челку. Настя намекнула, что смена имиджа не пошла ей на пользу.
«Спасибо, что не блонд!» — написали подписчики под снимком блогерши с темными волосами.
«Спасибо, что без челки», — колко ответила Ивлеева, намекнув на образ Галич.
Отметим, что сама Ида не комментировала нападки Насти.
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