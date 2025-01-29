«Малыш, мы ждали тебя и планировали»: Ида Галич подтвердила свою беременность

Блогерша Ида Галич подтвердила новости о своей беременности. Она опубликовала пост, в котором рассказала, что они с женихом Олегом Ледвичем планировали этого ребенка.

Слухи о том, что Ида ждет малыша, появились несколько дней назад. Когда в Сети распространились снимки телеведущей с округлившимся животом, она поняла — скрывать больше нет смысла. Она вышла на связь с поклонниками и поделилась, что действительно станет мамой во второй раз.

«Безумно счастливая. Точнее мы. Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться», - сообщила блогерша.

Ида подчеркнула, что они с женихом уже получили много теплых слов, и поблагодарила всех за поздравления.

Напомним, что в конце 2024 года Олег Ледвич сделал Галич предложение руки и сердца. Когда состоится свадьба, пока неизвестно.

Ранее Настя Ивлеева высмеяла новый имидж Иды Галич. Недавно блогерша отстригла челку.