Ида Галич похвасталась новой сумкой из Швейцарии почти за полмиллиона рублей

Ожидающая второго ребенка российская телеведущая Ида Галич похвасталась новой дорогой покупкой. В социальные сети она выложила фотографию леопардовой сумки от Prada.

«Из рубрики „Дамское счастье“. Малышку привезли! Достать именно эту модель и именно эту расцветку почти невозможно. Летела мисс леопард из Швейцарии. Теперь жду потепления еще больше», — подписала публикацию знаменитость.

Галич отметила, что ей иногда приятно себя побаловать. Подписчикам она предложила «по традиции» выбрать имя для обновки в комментариях.

Как подсчитала редакция Kp.ru, стоимость сумки превышает 400 тыс. рублей.

Ранее мы писали о том, что новой сумкой похвасталась артистка Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина). Ее цена начинается от 2,2 млн рублей.