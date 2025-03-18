Владимир Пресняков и Наталья Подольская сыграют новую свадьбу после 15 лет брака

Певцы Владимир Пресняков и Наталья Подольская решили с размахом отметить годовщину отношений. В 2025 году они празднуют 20 лет со дня знакомства и 15-летие семьи. По этому случаю они захотели обновить клятвы и устроить еще одну свадьбу.

Повторное торжество будет, по признанию супругов, как настоящее — с белым платьем, костюмом жениха и тортом. Эта идея пришла в голову Наталье, но Владимир полностью ее поддержал.

«Это невероятная цифра, мы хотим отметить этот юбилей», - призналась артистка «Коллекции Каравана историй».

Пресняков отметил, что тоже хотел масштабно отпраздновать годовщину. Изюминкой свадьбы станет праздничный торт, выполненный в виде колеса. Это символично, так как супруги познакомились на съемках шоу «Большие гонки». Наталья признавалась, что влюбилась в певца буквально с первого взгляда. Но на тот момент он был женат, поэтому начать отношения они смогли только после официального развода Владимира.

Ранее Владимир Пресняков и Наталья Подольская сообщили о переезде.