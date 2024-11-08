«Ходила бы с грыжами лучше»: Рита Дакота пожалела о блефаропластике

Певица Рита Дакота пожалела о блефаропластике и показала лицо. 34-летняя звезда призналась в соцсетях, что до сих пор восстанавливается после хирургического вмешательства.

Напомним, что исполнительница сделала операцию по изменению формы век или разреза глаз. Но звезда пока недовольна результатом из-за опухшего лица. Рита пожаловалась на сильные отеки. Она убеждена, что ситуация усугубилась из-за жаркого климата на Бали.

«Типичная реабилитация: бывают дни, когда радуюсь, а бывают дни, когда жалею и думаю: «Ну на фига я в это полезла, ходила бы с грыжами лучше». Сегодня день, когда не нравится», — высказалась артистка.