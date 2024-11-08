«Ходила бы с грыжами лучше»: Рита Дакота пожалела о блефаропластике
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Певица Рита Дакота пожалела о блефаропластике и показала лицо. 34-летняя звезда призналась в соцсетях, что до сих пор восстанавливается после хирургического вмешательства.
Напомним, что исполнительница сделала операцию по изменению формы век или разреза глаз. Но звезда пока недовольна результатом из-за опухшего лица. Рита пожаловалась на сильные отеки. Она убеждена, что ситуация усугубилась из-за жаркого климата на Бали.
«Типичная реабилитация: бывают дни, когда радуюсь, а бывают дни, когда жалею и думаю: «Ну на фига я в это полезла, ходила бы с грыжами лучше». Сегодня день, когда не нравится», — высказалась артистка.
Напомним, что несколько лет назад певица также сделала липосакцию. Она была недовольна фигурой после родов, поэтому обратилась к специалисту. При этом Дакота подчеркивала, что занималась спортом и соблюдала диету, но ничего не помогало. После операции Рита говорила, что ни разу не пожалела о липосакции.
Два года назад певица также сделала пластику носа, так как устала видеть в зеркале «бесформенное месиво хрящевых наростов».
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