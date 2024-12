«I'm 32»: Юра Борисов поздравил себя на английском языке после поездки в Голливуд

Российский актер Юрий Борисов отмечает сегодня день рождения. Ему исполнилось 32 года. Звезда сериалов поздравил себя с торжественной датой во «ВКонтакте».

До наступления дня рождения Борисов побывал в Голливуде. Он снялся в романтическом драмеди Anora американского режиссера Шона Бэйкера и был номинирован на премию Astra Film Awards.

8 декабря актеру исполнилось 32 года. Он посвятил праздничному событию пост в социальной сети. Он написал по английский, что благодарен всем за поздравление, и признался фанатам в любви.

«Happy birthday, I’m 32, thank you all for your kind words, I love you all, hugs (С днем ​​рождения, мне 32, спасибо всем за ваши добрые миры, всех вас люблю, обнимаю — прим. Ред.) — написал Борисов.

Ранее сообщалось, что Юра Борисов заранее отметил день рождения. Он отпраздновал его в компании голливудских звезд.