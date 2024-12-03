Ел торт руками: Юра Борисов заранее отметил день рождения с голливудскими звездами

8 декабря Юре Борисову исполнится 31 год. Российский актер решил заранее отметить день рождения в Нью-Йорке на звездной церемонии Gotham Awards 2024.

Борисов был номинирован на премию в категории «Лучший актер второго плана». Заветную награду ему забрать не удалось, зато артист отлично провел время с коллегами по фильму «Анора» и заодно отметил день рождения.

Актеры фильма и съемочная группа устроили для Юры сюрприз: выпускнику Высшего театрального училища имени Щепкина преподнесли торт со свечками. Он их задул с улыбкой на лице. Видео с поздравлением появилось в аккаунте фильма «Анора» в социальных сетях.

Первым отведал торт коллега Борисова, российский актер Марк Эдельштейн. Затем к нему присоединился и Юрий — они дурачились и ели кондитерское изделие прямо руками.

На кинопремии Gotham Awards, которая ежегодно проходит в Нью-Йорке, также побывала Анджелина Джоли, Зендея, Памела Андресон, Джессика Честейн и многие другие звезды.

Актер женат на актрисе Анне Шевчук. У супругов две дочери — Марфа и Акулина.

Фильм «Анора», в котором один из образов воплотил Юра Борисов, произвел фурор на Каннском кинофестивале и завоевал там главную награду. В октябре его показывали в российских кинотеатрах.

Ранее Юра Борисов оказал медицинскую помощь пострадавшей коллеге по «Аноре» Майки Мэдисон.