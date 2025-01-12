«Пусть это никогда не заканчивается»: Тимати исполнил мечту детей в Париже

Тимати исполнил мечту своих детей, посетив Диснейленд во Франции.

Во время новогодних каникул рэпер отправился на отдых в Париж вместе со своей возлюбленной Валентиной Ивановной. Однако позже к ним прилетела его мать Симона Юнусова с детьми Тимати: дочерью Алисой, которую родила модель Алена Шишкова, и сыном Ратмиром от Анастасии Решетовой.

Мама артиста опубликовала снимки, сделанные во время прогулки по заветному парку с мультяшными героями, в котором мечтают оказаться дети со всего мира.

Симона поделилась, что Тимати исполнил мечту детей. По словам бабушки, внуки успели побывать на многих аттракционах и прикупить фирменные атрибуты: шапки с диснеевскими героями и перчатки в форме лап Микки Мауса.

Симона также поделилась с подписчиками, что во время прогулки по Диснейленду у нее случилось «дежавю». Звездная мама вспомнила, как впервые привела своих сыновей в этот парк, а теперь, спустя какое-то время, она привезла сюда своих внуков.

«Помню жуткий холод — март. Мы провели там целый день, но, несмотря на синие губы и окоченевшие конечности, глаза детей блестели и остановить это безумие не представлялось возможным! Прошло тридцать лет, все повторилось, даже погода, но уже с подросшими внуками! Придет время, и папа передаст своим детям "волшебную палочку", а они — своим, и пусть это никогда не заканчивается!» — поделилась мама рэпера в личном блоге.

Ранее мы писали о том, что была названа стоимость кольца, которое Тимати подарил Валентине Ивановой.