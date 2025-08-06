Певица Гульназ Асаева призналась, что нападение медведя на ее команду оказалось пранком. Знаменитость рассказала о съемках нового клипа в соцсети.

5 августа в блоге певицы появился ролик, во время которого она засняла нападение медведя на ее команду. Также знаменитость опубликовала фото окровавленного мужчины в машине скорой помощи. Публикации Асаевой вызывали беспокойство у поклонников. Однако спустя время она вышла на связь и заявила, что волноваться не о чем. Ролик с медведем оказался пранком и использовался для съемок клипа. При этом она уточнила, что хищника привел концертный директор, не предупредив команду.

«Мы решили снять клип, поехали на локацию всей командой. Сценарий клипа заключался в том, что каждый из участников приготовил заранее пранк. В итоге наш концертный директор Вадим решил пригласить ручного медведя. Естественно, когда мы его увидели, мы были в шоке, орали и визжали», — рассказала артистка.

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