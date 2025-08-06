«Даже голос не повышает»: Пригожин отреагировал на сообщения об избиении невестки Валерии мужем

Продюсер Иосиф Пригожин ответил на слухи о том, что сын певицы Валерии избил жену, после чего ей пришлось отправиться в больницу. Супруг артистки назвал эту информацию «чушью», а тех, кто ее распространяет, «мерзавцами». Об этом сообщает Газета.Ru.

Со слов анонимного источника из окружения Лианы, ей понадобилась медицинская помощь вовсе не из-за падения, а из-за насилия мужа. Якобы Арсений неоднократно поднимал руку на возлюбленную, и ее публикации в Сети из больницы были для него предупреждением, что она больше не будет это терпеть. На слухи ответил Иосиф Пригожин. Он заявил, что никаких избиений в семье никогда не было.

«Где Арсений — и где поднять руку на женщину? Он воспитанный мальчик. О чем вы говорите? Никогда в жизни! Вот все, кто это распространяет, я их называю мерзавцами, негодяями и подонками, потому что Арсений, зная его менталитет, он никогда в жизни не позволит себе сделать что-то подобное. Он даже — по своему характеру — голос не повышает на жену», - заявил Пригожин.

Продюсер отметил – Лиана травмировалась, когда упала со стула, поправляя шторы. После случившегося Арсений связывался с родными, чтобы уладить вопросы с больницей.

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