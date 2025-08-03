80-летний Юрий Антонов вышел на связь после сообщений о травме ноги

Музыкант Юрий Антонов вышел на связь после того, как не смог посетить премию «Триумф года». Он опроверг информацию об ухудшении здоровья.

Антонов отреагировал на слова своего близкого друга Владимира Ильичева, который сообщил, что музыкант неудачно подвернул ногу у себя дома, и из-за травмы был вынужден обратиться за медицинской помощью.

«Да нет, это все неправда. Никаких врачей, никого не вызывали. Колено болит, болит колено. Вот и все», — заверил Антонов в беседе с NEWS.ru.

Известно, что певец давно страдает от болей в суставах и часто выходит в свет, опираясь на трость. Он перенес операцию в Австрии по замене сустава, но столкнулся с осложнениями и продолжил лечение в России.

Ранее Юрий Антонов опроверг статус «самого высокооплачиваемого артиста страны». Более того, в разговоре с «Абзацем» исполнитель признался, что получает вполне стандартную пенсию – 60 тысяч рублей.