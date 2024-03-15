Гулькина из «Миража» рассказала, что успех «Слова пацана» не помог ей в карьере

Певица и экс-солистка поп-группы «Мираж» Наталия Гулькина рассказала, что успех песен коллектива в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» никак не отразился на ее карьере. Об этом она заявила в эфире «Центрального телевидения».

«Я не пою песни группы «Мираж», а всплеск-то именно у «Миража» после выхода сериала «Слово пацана». Сейчас действительно много звонков и запросов на выступления с этими песнями, но я их не исполняю, приходится отказывать», - отметила артистка.

Певица уточнила, что в композициях «Миража» присутствует большая путаница, поскольку треки были написаны разными людьми, которым сейчас не удается договориться об авторских правах. Исполнительница подчеркнула, что по этой причине текущий состав «Миража» периодически попадает в абсурдные ситуации, когда участницы вынуждены петь свои хиты на других языках из-за проблем с авторскими правами. Она добавила, что сложившаяся ситуация является бредом.

Ранее Наталия Гулькина объяснила, как у нее появились 12 кошек.

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